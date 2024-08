Com Twitter suspenso, Bluesky e Threads viram opção aos clubes brasileiros

A Bluesky foi criada em 209 pelo ex-CEO do Twitter, Jack Dorsey. Primeiramente era um tentáculo da rede-mãe, mas tornou-se independente em 2021, quando o bilionário Elon Musk passou a ser o dono do Twitter e mudou o nome da rede social para “X”. Difenetemente do X, o Bluesky aindas não suporta vídeos.

“Brasil, você está estabelecendo novos recordes de atividade no Bluesky!”, postou Dorsey, appós ver a sua rede crescer 300% no país em apenas um dia. E crescendo cada vez mais, quase uma febre. Alías, quem quiser abrir uma conta, basta fazer a sua inscrição clicando aqui

Threads: Outra opção ao Twitter

Outra opção é o Threads, criado em 2023 e que pertence à Meta (leia-se Facebook). A plataforma conta com 175 milhões de usuários. Para ter uma conta, é preciso que o usuário tenha a inscrição no Instagram. Vários clubes, como Vasco e Palmeiras, já usam o Threads há algum tempo. Mas o Flamengo, por exemplo, ainda não abriu a sua conta. Diferentemente da Bluesky, esta plataforma suporta vídeos e é considerada mais completa. Porém, visualmente diferente do que o internauta está acostumado no Twitter/X.