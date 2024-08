Chelsea x Crystal Palace: onde assistir, escalações e arbitragem

Ao longo da história foram 30 jogos entre os times. Foram 24 vitórias do Chelsea, quatro do Palace, além de quatro empates.

O Chelsea recebe o Crystal Palace neste domingo (1), às 9h30 (de Brasília), em confronto válido pela terceira rodada da Premier League. A partida acontece no Stamford Bridge, em Londres, casa dos Blues. Os Blues, inclusive, chegam empolgados após a goleada histórica por 6 a 2, contra o Wolverhampton, na última rodada. A equipe de Enzo Maresca, aliás, soma três pontos na competição após dois jogos. Já o time do empresário John Textor ainda não pontuou na competição, perdendo as duas partidas que disputou.

Como chega o Chelsea

Enzo Maresca terá desfalques para a partida deste domingo. Reece James (suspenso) e Romeo Lavia (panturrilha) são as baixas no time. No entanto, o treinador, afinal, conta com uma lista de reforços extensa, como os goleiros Filip Jorgensen e Mike Penders, o zagueiro Aaron Anselmino, os laterais Caleb Wiley e Renato Veiga, o zagueiro Adarabioyo, os meio-campistas Drewsbury Hall, Kellyman e os atacantes João Félix, Marc Guiu e Pedro Neto.

Como outros voltaram de empréstimo e há alguns jogadores fora dos planos, a diretoria trabalha ainda para enxugar o elenco a pedido do novo técnico Enzo Maresca.

Como chega o Crystal Palace

Do outro lado, o espanhol Chadi Riad e o brasileiro Matheus França, ex-Flamengo, estão no departamento médico. O técnico austríaco Oliver Glasner, aliás, foi mantido e a expectativa dos torcedores é fazer uma campanha sem sustos e quem sabe melhorar o desempenho em relação à última temporada, que terminou com mais derrotas (17) do que vitórias (14).