Chelsea anuncia contratação de Sancho, ex-Manchester United

Blues acertam a chegada de meia-atacante por empréstimo, com obrigação de compra após uma temporada

O Chelsea anunciou, neste sábado (31), a contratação de Jadon Sancho, do Manchester United. Assim, o clube londrino acertou com o meia-atacante por empréstimo de uma temporada, com cláusula de obrigação de compra por 23 milhões de euros em 2025.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Dessa forma, o jogador chega depois de defender as cores do Borussia Dortmund no primeiro semestre de 2024, que chegou à final da Champions League. Os Blues, que procuram diminuir o elenco considerado inchado pelo técnico Enzo Maresca, reforçam o setor ofensivo. O clube, inclusive, já gastou mais de R$ 1 bilhão em transferências nesta janela