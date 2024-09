Brasil goleia Fiji na estreia no Mundial Sub-20 Feminino

Seleção Brasileira não toma conhecimento do adversário a aplica goleada história por 9 a 0, em Medellín, na Colômbia

A seleção brasileira estreou com uma goleada histórica no Mundial Sub-20 Feminino. Afinal, as meninas não tomaram conhecimento de Fiji e venceram por 9 a 0, em Medellín, na Colômbia. Assim, o Brasil iguala o melhor resultado na história da competição, alcançado em 2016 contra outra equipe da Oceania, Papua Nova Guiné.

Não perca as contas. Vitória Amaral e Natália Vendito fizeram dois gols, cada, enquanto completaram o placar: Lara Dantas, Priscila, Milena, Fernanda e Gisele. Uma das novidades foi o “desafio do VAR”, pedido pela treinadora de Fiji, Angelina Chua. Cada equipe tem direito a dois pedidos na partida, e se a arbitragem mudar a decisão, o pedido não é contabilizado.