Bragantino x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Bragantino e Bahia se enfrentam neste domingo (1/9), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá início às 16h (de Brasília) O Massa Bruta chega em um momento difícil, ocupando a 15ª posição na competição, sem vencer há cinco partidas pelo Brasileiro e recém-eliminado pelo Corinthians na Copa Sul-Americana. Por outro lado, os baianos, em sexto no Brasileirão, perderam para o Flamengo no meio de semana pela Copa do Brasil.

Onde Assistir

O canal Premiere anuncia a transmissão ao vivo pelo sistema pay per view.

Como chega o Bragantino

O técnico Pedro Caixinha terá que lidar com desfalques importantes para a partida. O departamento médico continua cheio, com jogadores como o zagueiro Pedro Henrique, o lateral Juninho Capixaba e o meia Eric Ramires, todos considerados titulares, fora de ação.