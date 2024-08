Botafogo x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Líderes do Brasileirão, Botafogo e Fortaleza fazem duelo mais esperado da 25ª rodada. Neste sábado (31/8), entram em campo, às 21h (de Brasília), no Nilton Santos, pela competição nacional. O Leão do Pici lidera, com 48 pontos em 23 jogos (14 vitórias, seis empates e três derrotas), enquanto o Glorioso soma 47 pontos em 24 rodadas – venceu 14, empatou cinco e perdeu cinco. A Voz do Esporte narra este duelo a partir das 19h30, com um pré-jogo de primeira sob o comando de Cesar Tavares, que também estará na narração.

Este duelo de líderes conta, além do comando e da narração de Cesar Tavares, com as participações de Frank Fortes nos comentários e o irreverente Rafael Esgrilis nas reportagens.