Botafogo encaminha retorno do zagueiro Adryelson

Em meio à sequência da temporada, o Botafogo encaminhou o acerto com um velho conhecido da torcida. Trata-se do zagueiro Adryelson, que atualmente defende as cores do Lyon, da França, e chega por empréstimo ao Glorioso até o fim de 2024. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que John Textor é dono dos dois clubes, o que facilitou a negociação. O empresário, por sinal, modificou a programação inicial e aparou as arestas para acertar com o defensor. O atleta já viajou para o Rio de Janeiro e desembarcou no Aeroporto do Galeão na noite deste sábado (31).