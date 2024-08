Athletico x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Furacão busca seguir na metade superior da tabela de classificação, enquanto bicampeão brasileiro mira a liderança da Série A Crédito: Jogada 10

Athletico e Palmeiras se enfrentam neste domingo (1/9), às 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Athletico entrou na rodada no meio da tabela, com 29 pontos e possui dois jogos a menos em relação ao Palmeiras. O Furacão segue disputando a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Em contraste, o Verdão entrou na rodada em 3º lugar com 44 pontos, mas joga apenas o Campeonato Brasileiro, já que foi eliminado tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores. Além disso, o time de Abel vem embalado por uma goleada de 5 x 0 sobre o Cuiabá. Onde Assistir A Rede Furacão e o TNT Sports transmitem ao vivo via streaming a partir das 18h30 (de Brasília). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como chega o Athletico Após o confronto contra o Palmeiras, o Athletico só voltará a campo no dia 11 de setembro. Portanto, isso aumenta a possibilidade de Varini escalar o que tem de melhor. O time está há quatro jogos sem vencer na competição.

O Athletico continua com os mesmos desfalques: Fernandinho e Pablo, ambos ainda no departamento médico. No entanto, o técnico Martin Varini terá os retornos dos meias Praxedes e Zé Vitor, que não jogaram contra o Vasco porque já haviam disputado a Copa do Brasil por outras equipes. É importante, afinal, também ficar atento à situação do meia Christian, que apresenta fortes sintomas de gripe e jogou debilitado contra o Vasco. Se ele não puder entrar em campo, João Cruz é o substituto imediato. Já o goleiro Léo Linck, que sofreu uma pancada na cabeça na partida de quinta-feira (29), passará por uma avaliação médica. Como chega o Palmeiras O Palmeiras, por sua vez, vem de duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos, marcando 11 gols e sofrendo seis.

Ademais, o Verdão ainda lida com um departamento médico cheio: Bruno Rodrigues, Piquerez (recuperando-se de uma cirurgia), Gabriel Menino e Mayke (com uma nova lesão na panturrilha). Além deles, Dudu está em recondicionamento físico, e Vitor Reis, com edema na coxa, é dúvida para a próxima partida. Por outro lado, Veiga já cumpriu suspensão e está apto para retornar. ATHLETICO X PALMEIRAS Campeonato Brasileiro – 25ª Rodada

Data e horário: 1//2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

ATHLETICO: Léo Linck; Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick e Gabriel; Cuello, Christian, Zapelli e Canobbio; Mastriani. Técnico: Martín Varini.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Caio Paulista; Moreno e Ríos; Estêvão, Raphael Veiga e Felipe Anderson; López. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Braulio Da Silva Machado (SC)

Assistentes: Alessandro Rocha de Matos (BA) e : Alex Dos Santos (SC)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)