Wolverhampton anuncia a contratação de André, ex-Fluminense

O Wolverhampton anunciou, nesta sexta-feira (30), a contratação do volante André. O jogador, ex-Fluminense, custou 22 milhões de euros fixos (cerca de R$ 135 milhões) aos cofres do clube inglês.

O anúncio da chegada do ex-Tricolor foi feita no X (antigo Twitter) com uma reunião de brasileiros. No vídeo, André põe seu uniforme em uma poltrona com a bandeira do Brasil. Logo após, Matheus Cunha, João Gomes e Pedro Lima surgem ao lado do novo contratado do Wolves.

Além dos valores fixos, o Fluminense pode receber ainda mais 3 milhões de euros (R$ 18,5 milhões) em metas estipuladas no contrato do jogador com o clube inglês. É a maior venda da história do Tricolor, superando de longe a negociação com a Roma pelo meia Gerson.