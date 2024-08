West Ham x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela terceira rodada da Premier League 2024/25 Crédito: Jogada 10

O atual campeão da Premier League volta a campo neste sábado (31). O Manchester City visita o West Ham às 13h30 (de Brasília), em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Inglês, no Estádio Olímpico de Londres. Como chega o West Ham Com uma vitória e uma derrota nas duas primeiras rodadas da Premier League 2024/25, o West Ham vem de uma vitória sobre o Bournemouth no meio da semana, pela Copa da Liga, e chega motivado para tentar superar os atuais campeões da Inglaterra. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, o brasileiro Lucas Paquetá, que começou no banco de reservas no último compromisso do clube, deve retornar ao time titular neste sábado.

LEIA MAIS: Manchester United anuncia contratação de Manuel Ugarte Ao mesmo tempo, a boa notícia para os torcedores dos Hammers é que o técnico Lopetegui poderá contar com o retorno de Edson Álvarez, recuperado de lesão após se machucar na disputa da Copa América 2024 com a seleção do México. Contudo, a baixa de última hora fica por conta do lateral-esquerdo Asron Cresswell, com lesão muscular. Como chega o Manchester City Por outro lado, o atual tetracampeão da Premier League é o time a ser batido na Inglaterra. Isto porque, além de ter mantido seus principais jogadores, reforçado o elenco e garantido a permanência de Pep Guardiola, o City vem de duas vitórias nas duas primeiras rodadas e está com 100% de aproveitamento na competição.