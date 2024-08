Vídeo: reação de Paquetá após ‘lambreta’ em segurança viraliza na web

Meia do West Ham driblou um segurança e acabou acertou outro durante o aquecimento da equipe inglesa no Estádio Olímpico de Londres Crédito: Jogada 10

Uma cena inusitada de Lucas Paquetá repercutiu nas redes sociais nesta manhã de sexta-feira (30). Liso e com habilidade técnica notável, o meia do West Ham aplicou uma lambreta em cima de um segurança que estava à beira do campo do Estádio Olímpico de Londres ao fim do aquecimento da equipe. O vídeo do momento da lambreta termina com a bola acertando outro segurança, que estava mais atrás, e Paquetá agindo como se o contato tivesse ocorrido por culpa de outro jogador. Antes de entrar no vestiário, o meia do clube inglês se desculpou com os dois funcionários. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O West Ham recebe o Manchester City neste sábado (31), às 13h30, em partida válida pela Premier League. O clube de Lucas Paquetá ocupa o nono lugar na tabela de classificação, com três pontos em duas partidas – três de diferença para o líder e adversário deste fim de semana.

Repercussão nas redes sociais Torcedores se divertiram com o lance e principalmente com a reação de Lucas Paquetá após o choque com o segundo segurança. “Ele é hilário”, disse um perfil do X. O Paquetá fingindo q não foi ele q acertou a bola no coroa kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkpic.twitter.com/5tsor3dywe — PES MIL GRAU (@Pesgrau) August 30, 2024

A repercussão não se limitou aos brasileiros, que estão acostumados com o jeito espontâneo do atleta, mas também entre ingleses. Um torcedor do West Ham escreveu: “Cada vídeo do Paquetá me faz rir”. “Paquetá não bate bem da cabeça, não, mané”, comentou um rubro-negro sobre o vídeo.