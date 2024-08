Vasco deve usar titulares contra o Vitória

Já Coutinho, recuperado de lesão, ainda não deve reforçar a equipe. Segundo o “ge”, ele cumprirá programação especial de treinos para voltar 100% no duelo de volta contra o Athletico, dia 11, pelas quartas da Copa do Brasil.

A ideia é manter a “força máxima”, visto que, após o jogo contra o Vitória, o próximo compromisso cruz-maltino é apenas no dia 11. Ou seja; serão dez dias entre as partidas, com tempo para repouso dos principais jogadores do elenco.

João Victor, expulso contra o Athletico, cumprirá suspensão no jogo da volta. Assim, ele segue como titular para a partida do Brasileirão. Dessa forma, o provável 11 do Vasco para domingo é o que segue: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maicon e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Payet, Emerson Rodríguez (David) e Rayan; Vegetti.