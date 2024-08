São Paulo se reapresenta após folga; Patryck reaparece no CT

Lateral-esquerdo foi hospitalizado por sofrer concussão no clássico contra o Palmeiras, no dia 18 de agosto

Os jogadores do São Paulo retornaram da folga e treinaram nesta sexta-feira (30), no CT da Barra Funda. O técnico Luis Zubeldía iniciou a preparação para o duelo contra o Fluminense, no domingo (1º de setembro), pelo Brasileirão.

Quem reapareceu no CT foi o lateral-esquerdo Patryck, que foi internado após sofrer uma concussão no jogo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, no dia 18 de agosto. O jovem estava com braço direito imobilizado, afinal teve fratura na clavícula. Ele não tem previsão para retorno aos gramados.