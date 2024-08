São Paulo desiste da contratação de Mário Rui

O Tricolor busca um lateral-esquerdo de peso no mercado, mesmo depois de as conversas por Alex Sandro não avançarem como se esperava e o atleta fechar com o Flamengo. Assim, o clube se movimenta com afinco para suprir a futura saída de Welington, que assinou pré-contrato com o Southampton, da Inglaterra. E a diretoria tem pressa.

Isso porque o São Paulo tem apenas até a próxima segunda-feira, quando se fecha a janela de transferências para contratar. Não há nenhuma outra negociação em andamento. Assim, a ideia do clube é usar Welington, mesmo vendido, até o final da temporada.

Sem nenhuma outra peça para o setor, o jovem Patryck deve seguir sendo o substituto imediato. Outra alternativa é improvisar o meio-campista Michel Araújo na posição, algo que ele já fez com a camisa do São Paulo.