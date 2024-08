Santos x Ponte Preta, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

O Santos recebe a Ponte Preta nesta sexta-feira (30/8), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 24ª rodada da Série B do Brasileiro. O Peixe precisa se recuperar na competição, após engatar três jogos sem vitória e perder a liderança da competição. Assim, aposta na força da sua torcida para somar três pontos. Já a Macaca vem de uma sequência pior, com quatro partidas sem triunfar e ligando o sinal amarelo, pois se aproxima do Z4. A Voz do Esporte transmite este jogo a partir das 20h, com o seu tradicional pré-jogo, que começa às 18h30. A narração é de João Delfino.

João Delfino está na cobertura deste duelo pela Série B. Mas a cobertura da Voz do Esporte ainda conta com João Miguel Lotufo nos comentários e André Bachá nas reportagens. Assim, não deixe de conferir Santos x Ponte Preta clicando a partir das 20h (de Brasília).