Santos cede empate nos acréscimos e tropeça contra a Ponte Preta

Nesta sexta-feira (30), Santos e Ponte Preta empataram por 2 a 2, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada da Série B. Os gols do Peixe saíram com Giuliano e João Basso. Já a Macaca balançou a rede com Jeh e Dodô. Vale citar, que o time campineiro saiu de campo com sabor de vitória, pois estava com dois gols de desvantagem e um jogador a menos quando iniciou a reação e conquistou o empate. O placar deixou o time da Baixada Santista na liderança provisória, 40 pontos. Enquanto isso, o time campineiro é o 13º, com 29 pontos.

Calendário

Na próxima jornada, o Santos mede forças contra o Brusque, fora de casa. A Ponte Preta vai buscar a recuperação com a Chapecoense, no Moisés Lucarelli.

Primeiro tempo com gols do Santos

O Santos foi melhor nos primeiros 45 minutos. De forma natural, o time de Fabio Carille se impôs e empurrou a Ponte Preta para trás. As chances eram criadas de forma natural e o gol saiu com Giuliano. No levantamento da esquerda, Wendel Silva escorou e o novo capitão da equipe cabeceou no contrapé do goleiro, 1 a 0. Melhor em campo, o Peixe continuou em cima e ampliou em belo gol do zagueiro João Basso, que bateu de primeira no ângulo do goleiro, 2 a 0.