Richarlison e Amanda Araújo vão morar juntos em Londres; saiba data

Com o jogador há cerca de um ano, a estudante de Direito abriu uma contagem regressiva em suas redes sociais para anunciar a mudança de país Crédito: Jogada 10

O relacionamento de Richarlison e Amanda Araújo está a 12 dias de evoluir para algo ainda mais sólido. Depois de ganhar uma aliança do namorado, a estudante de direito está de malas prontas para se mudar para Londres e morar junto ao amado, que defende o Tottenham – clube do norte do país. Ela, inclusive, tem feito uma espécie de contagem regressiva nas redes sociais. Amanda compartilhou o nervosismo pela viagem com seus quase 150 mil seguidores do Instagram. “Gente, faltam 12 dias para minha mudança”, postou a paranaense junto a um relógio de contagem regressiva e a localização de Londres. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Juntos há cerca de um ano, o casal costuma compartilhar momentos juntos nas redes sociais. A última postagem de Amanda com Richarlison, por exemplo, ocorreu há uma semana durante uma viagem ao Caribe.

O namoro A primeira aparição pública do casal ocorreu em julho de 2023, quando visitaram Canoa Quebrada e Jericoacoara durante as férias de Richarlison no Brasil. O jogador, contudo, só assumiu o relacionamento em janeiro de 2024. Richarlison e Amanda mergulharam de cabeça no relacionamento e estão cada vez mais íntimos. No início de junho, o jogador se deslocou até Maringá, no Paraná, para conhecer os familiares da namorada. À época, o atleta brincou com a situação nas redes sociais: “Fui lá conhecer a sogrinha”. “Mais um fim de semana lindo e especial em família. Muito gostoso e especial ter você em nossa casa, Richarlison. Então, bem-vindo à família! Bom retorno e até breve, meus queridos”, escreveu a mãe de Amanda, Luciana Araújo.