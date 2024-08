Presidente do Conselho acata pedido de impeachment no Corinthians

Augusto Melo pode cair da presidência do Timão, mas caso será analisado pela Comissão de Ética do clube e pode demorar

O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, acatou pedido de impeachment contra o presidente Augusto Melo nesta sexta-feira. Contudo, ele anexou este pedido à apuração que já está em andamento na Comissão de Ética do clube para averiguar o contrato de patrocínio com a VaideBet.

Desta forma, as apurações e julgamento podem resultar na destituição do presidente Augusto Melo, mas o processo pode demorar mais.