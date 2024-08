Novas opções: Veja como fica o Flamengo com as contratações desta janela

Com problemas por lesões, Flamengo buscou reforços para ampliar o leque de opções do técnico Tite

O Flamengo irá fechar a janela de transferências do meio do ano com quatro contratações que, aliás, agradaram aos torcedores. Incialmente, a cúpula rubro-negra optou por não fazer grandes movimentações no mercado. Mas, já na reta final, fez a aquisição de nomes importantes. Dessa forma, o técnico Tite, que convive com elenco desfalcado por conta de lesões, ganha novas opções.

As contusões de Matías Viña e Cebolinha, que não jogam mais neste ano, fizeram com que a diretoria do clube carioca fosse buscar novos atletas. Os escolhidos foram Alex Sandro e Michael.