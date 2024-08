Murilo volta a ressaltar ’14 finais’ que o Palmeiras tem no Brasileiro

Zagueiro acredita que as eliminações nas copas estão superadas e que o Verdão precisa apenas aprimorar algumas coisas para sonhar com o tri

O Palmeiras segue com sua preparação para o duelo contra o Athletico Paranaense no domingo (1), às 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro. Na Academia de Futebol, o pensamento é um só: são 14 finais até o final da temporada. O Verdão sonha com o tricampeonato seguido e o zagueiro Murilo acredita que o elenco tem esse potencial para conseguir mais uma taça.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Sem dúvida nenhuma, a gente tem 14 finais aí para poder jogar e ganhar. Está no nosso controle dar o nosso melhor, se dedicar em cada partida. O que a gente pode fazer é isso, e o resultado, consequentemente, vai vir. Mas sem dúvida nenhuma, do jeito que a gente vem trabalhando, se esforçando, vem se doando em cada treino, em cada jogo, as coisas vão sair naturalmente. Se Deus quiser, a gente vai fazer de tudo para vencer essas partidas que temos pela frente”, disse Murilo.