Morte de Juan Izquierdo: desfibrilador não foi usado em campo

“Quando se vê a queda, você vai para o campo como se fosse uma parada cardíaca. Por isso que tudo é muito rápido. Chegando em campo, você faz o diagnóstico se é ou não. Não é em todo mundo que você vai aplicar o choque (com desfibrilador)”, relatou, antes de completar:

“Quando você vê uma pessoa com um quadro convulsivo, você tem duas situações, ou é cardiológico ou neurológico, se a pessoa tem pulso e respiração, você não tem como, no momento exato, saber se é cardiológico ou não, então quem comanda a decisão é o médico da equipe. Ele não teve uma coisa lenta. Ele teve uma coisa rápida, que a gente chama de convulsão tônico-clônica. É um outro quadro clínico”.

Ação no atendimento a Izquierdo não seguiu diretriz do manual da Fifa

Porém, a postura do médico oficial da Conmebol não corresponde ao que recomenda o manual de emergências médicas da Fifa. De acordo com o documento da entidade máxima do futebol, “qualquer jogador que desmaie ou sofra um colapso, sem ter tido qualquer contato com outro jogador ou com a bola em movimento, deve ser considerado como sofrendo de PCS (parada cardíaca súbita)”. No momento em que caiu no gramado, Izquierdo não havia jogadores por perto e ele estava longe de onde estava a bola.