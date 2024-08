Jogo atrasado do Vasco no Brasileirão é, enfim, remarcado

A partida entre Vasco e Cuiabá deverá ser em São Januário, às 19h (de Brasília). Segundo apuração do Jogada10, porém, há a possibilidade de alteração do palco do duelo. Dessa forma, o Cruz-Maltino regularizará sua tabela, já que é um dos times que aparecem com um jogo a menos em relação a alguns dos adversários do Brasileirão.

Até lá, a equipe da Cruz de Malta terá outras quatro partidas. Enfrenta o Vitória, no domingo (1º); o Athletico, dia 11; o Flamengo, dia 14 e, por fim, o Palmeiras, dia 21. O Vasco surge na oitava colocação do Campeonato Brasileiro, com 31 pontos, enquanto o Cuiabá é o vice-lanterna, com apenas 18. A equipe mato-grossense, aliás, trocou de técnico. Bernardo Franco é o novo comandante do Dourado após a saída do português Petit.