Internacional conhece novas datas de dois jogos antes adiados pelo Brasileiro

O Internacional tomou conhecimento da remarcação de duas partidas antes adiadas no Campeonato Brasileiro. Isso porque a CBF divulgou, nesta sexta-feira (30), as novas datas para os embates com Fortaleza e Bragantino. O primeiro vai ocorrer no dia 11 de setembro, uma quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Beira-Rio. Já o segundo, no dia 25 do mesmo mês, no mesmo horário, porém no estádio Nabi Abi Chedid.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O compromisso com o Leão do Pici será válido pela 19ª rodada, que encerrou o primeiro turno da Série A. Na oportunidade, o Colorado ainda disputava a Sul-Americana, mais especificamente a fase de playoffs, que foi priorizada. Enquanto o confronto com o Bragantino será válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta ocasião, o Inter teve conflito de datas com o duelo contra o Juventude pela Copa do Brasil. Este clássico gaúcho já havia sido remarcado por conta das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Há pouco tempo, o Internacional cumpriu duas partidas adiadas. Tratam-se de jogo que venceu o mesmo Juventude, no Beira-Rio, mas pela Série A. Além de empate com o Cruzeiro, no Mineirão. Este segundo citado, aliás, foi o último compromisso da equipe.