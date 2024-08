Internacional anuncia a contratação de Clayton Sampaio

Zagueiro chegará ao Colorado para disputar posições com Rogel, Mercado, Vitão, Robert Renan e Igor Gomes, no time de Roger Machado

O Internacional confirmou, nesta sexta-feira (30), a contratação do zagueiro Clayton Sampaio. O jogador, de 24 anos, assinou contrato até 2028 com o clube gaúcho e é o quarto reforço da janela de transferências do meio da temporada.

Clayton Sampaio, aliás, foi adquirido por 1,2 milhão de euros (R$ 7,3 milhões) ao AVS, por 80% dos direitos do defensor. O Internacional venceu a concorrência pelo zagueiro contra clubes da Inglaterra e da Turquia.

