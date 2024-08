Integrantes da banda Sepultura visitam São Januário e recebem camisas do Vasco

O guitarrista Andreas Kisser e o baterista Greyson Nekrutman falaram sobre a história do clube carioca. Banda fará show no Rio

Nesta sexta-feira (30), o estádio de São Januário, do Vasco, recebeu a visita da banda Sepultura. Estiveram presentes o guitarrista Andreas Kisser e o baterista Greyson Nekrutman. Os músicos conheceram diversos pontos da casa vascaína, como o gramado, o vestiário, a VascoTV, o Espaço Experiência, entre outros lugares. Mas o Vasco também presenteou Kisser e Nekrutman com camisas personalizadas. Enfim, eles agradeceram o convite e brincaram ao citar uma goleada histórica do Gigante da Colina sobre o São Paulo, por 7 a 1, em 2001, pelo Brasileirão.

“Bom, primeiro queria agradecer a todos aqui do Vasco pelo convite. Eu e o Gleison estamos aqui apresentando o Sepultura, celebrando 40 anos, né? Mas somos apaixonados por futebol. Por isso, receber esta homenagem com a camisa maravilhosa, com o nome do Sepultura, é muito representativo, também históricamente. Afinal, temos essa identificação com o Vasco, com a cultura, a luta pelo respeito, as diferenças e as diversidades, disse Andreas Kisser, que é são-paulino, em vídeo divulgado pelo Vasco e que completou:

“É uma honra estar aqui visitando este estádio tão histórico, entre tantas outras coisas que aconteceram aqui. Inclusive com o São Paulo, que levou sete gols numa noite ou tarde desastrosa. Enfim, amo o futebol e é um prazer estar aqui. Muito obrigado, Vasco da Gama. Sensacional.”