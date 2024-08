Fluminense se aproxima dos R$ 70 milhões em contratações em 2024

Temporada é a que o Tricolor mais gastou dinheiro na história; Gabriel Fuentes está próximo do anúncio por parte do Flu

Com a provável contratação do lateral Gabriel Fuentes , o Fluminense está próximo de chegar aos R$ 70 milhões em contratações em 2024. O valor é, assim, o maior da história do Flu em investimentos numa mesma temporada.

São eles: Thiago Silva, Nonato, Victor Hugo, Douglas Costa, Renato Augusto, Gabriel Pires e Felipe Alves. Destes, um já até deixou o clube, aliás. Douglas Costa não se adaptou ao time e, assim, rescindiu com o Flu, indo atuar no Sidney FC (AUS). Já Gabriel Pires está com os dias contado, mas segue no elenco.

Confira, então, a lista das contratações do Fluminense em ordem decrescente de valores.