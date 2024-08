Fluminense informa parcial de ingressos para duelo com o São Paulo

Até o momento, quase 40 mil torcedores do Tricolor de Laranjeiras já garantiram presença no confronto, válido pela 25ª rodada

Após a vitória sobre o Atlético-MG, fora de casa, o Fluminense se prepara para atuar novamente no Maracanã, agora fora da zona de rebaixamento. Assim, a equipe carioca mede forças com o São Paulo, no próximo domingo (1), às 18h30 (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Dessa forma, o clube informou que, até o momento, quase 40 mil torcedores já garantiram presença no duelo de tricolores, que promete ter casa cheia. De acordo com o próprio Flu, estão disponíveis entradas apenas para os setores Oeste, Norte e Maracanã+.