Fluminense encaminha contratação de Gabriel Fuentes, do Junior Barranquilla

Tricolor pagará 1,2 milhão de dólares (cerca de R$ 6,6 milhões no câmbio atual) por 60% dos direitos econômicos do jogador

O Fluminense encaminhou a contratação do lateral-esquerdo Gabriel Fuentes. Assim, logo depois do Junior Barranquilla, da Colômbia, aceitar a proposta pelo lateral-esquerdo, de 27 anos, aconteceu um acordo sobre a forma de pagamento. O clube carioca, portanto, aguarda o atleta neste sábado (31) para realizar exames e assinar contrato. A informação é do jornalista colombiano, Juan Salvador.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Dessa forma, o Tricolor pagará 1,2 milhão de dólares (cerca de R$ 6,6 milhões no câmbio atual) por 60% dos direitos econômicos do jogador, que defende o Junior Barranquilla desde 2018.