Flamengo regulariza Alex Sandro e lateral já pode estrear

Lateral-esquerdo pode estrear com a camisa rubro-negra no domingo, em São Paulo, contra o Corinthians

Horas após Alex Sandro desembarcar no Rio de Janeiro, o nome do lateral-esquerdo foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Dessa forma, ele já está liberado para estrear com a camisa rubro-negra. Agora, resta o aval da comissão técnica de Tite.

A expectativa do torcedor é ver Alex Sandro na lista de relacionados para o jogo contra o Corinthians, no domingo, em São Paulo, pelo Brasileirão.