Flamengo anuncia a contratação do equatoriano Gonzalo Plata

Mais um reforço na Gávea! O Flamengo anunciou, na tarde desta sexta-feira (30), a contratação de Gonzalo Plata. O equatoriano de 23 anos, que estava no Al-Sadd, do Qatar, assinou com o clube carioca por quatro anos. Ele chegou ao Brasil no início da manhã da sexta.

Para contar com o atacante, o Flamengo pagará US$ 4,25 milhões (R$ 24 milhões) por 30% dos direitos do jogador. Posteriormente, comprará o restante de forma progressiva, combinado a metas. Aliás, uma nova fatia já será comprada nos próximos dias.