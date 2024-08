Estêvão se aproxima de bater marca de Neymar no Brasileiro

Atacante tem 14 participações de gol nesta edição do torneio de pontos corridos e está a dois de igualar marca do atacante do Al-Hilal

Principal nome do Palmeiras na temporada, Estevão, de 17 anos, transformou-se na peça-chave do time de Abel Ferreira, que luta pelo tricampeonato brasileiro. E no próximo domingo (1), contra o Athletico Paranaense, pelo torneio nacional, ele terá a chance de bater uma marca que pertence a Neymar.

Afinal, o atacante está a duas participações em gols de igualar o atacante do Al-Hilal e se tornar o jogador com 17 anos com mais lances participativos nesse Brasileirão. Até aqui, ele soma sete gols e sete assistências, somando 14 participações. O camisa 10 da Seleção Brasileira terminou o torneio de pontos corridos de 2009 com 16 participações em gols, com dez tentos e seis passes.