Espanha inova em primeira convocação após título da Eurocopa

A Espanha, campeã da Eurocopa 2024, anunciou, nesta sexta-feira (30), a primeira convocação após o título do torneio continental. Com isso, a La Roja inovou, visto que o técnico Luis de la Fuente anunciou a lista de 25 jogadores representando um verdadeiro professor, em sala de aula.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Sendo assim, a seleção terá pela frente dois jogos da Liga das Nações. O elenco medirá forças com Sérvia e Suíça, nos dias 5 e 9 de setembro. As três estão no Grupo 4 do torneio, ao lado da Dinamarca. A primeira fase, aliás, terá seis confrontos, ida e volta, por chave e irá até novembro.