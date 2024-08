Em liberdade provisória, Daniel Alves volta a jogar no futebol amador

O ex-jogador da Seleção Brasileira e de diversos grandes clubes da Europa, Daniel Alves, retornou ao futebol, mas na categoria amadora, em Barcelona. O antigo lateral-direito tentou criar um disfarce e voltar a praticar o esporte que se profissionalizou. Isso enquanto responde ao julgamento de acusação de estupro na Justiça espanhola. Ele criou um perfil alternativo, com o nome “Bam Bam” em um aplicativo o qual disponibiliza opções de campos, dias e horários. Aliás, há um custo de oito euros (cerca de R$ 50 na cotação atual) por hora, a cada partida. Qualquer jogador com perfil ativo tem acesso a outras contas. Por sinal, um atleta amador, que atuou com Daniel Alves aproveitou para registrar o encontro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O ex-lateral-direito da Seleção Brasileira também dá sequência a sua vida no âmbito profissional como empreendedor. Isso porque Daniel Alves, há poucos meses, ele abriu uma companhia que trabalha com a gestão de direitos de imagem, consultoria e representação de atletas. Além disso, há indícios de que ele possui uma relação de trabalho com o empresário Renato Guimarães, representante de Pedro Lima. Vale relembrar jovem lateral-direito foi recentemente negociado pelo Sport ao Wolverhampton, da Inglaterra. Em junho, o clube inglês desembolsou 10 milhões de euros (equivalente a R$ 58,7 milhões na cotação da época).