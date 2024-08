Diego Costa retorna aos treinos e deve voltar a ser opção para o Grêmio

Centroavante recuperou-se de dores musculares no púbis e provavelmente ficará como alternativa no banco de reservas do Imortal Crédito: Jogada 10

O Grêmio provavelmente contará com o retorno do centroavante Diego Costa à lista de relacionados para o embate com o Atlético, às 11h (de Brasília), no próximo domingo (01/09). Isso porque o jogador se recuperou de dores musculares no púbis e participou normalmente de atividade com o grupo nesta sexta-feira (30). O atacante evoluiu no tratamento do problema físico e não apresenta mais limitações. Assim, deve ficar como opção no banco de reservas. O Imortal ainda terá mais um treinamento, neste sábado (31), para definir se o atacante voltará aos gramados. Neste cenário, há a expectativa que Diego Costa ganhe minutos já no embate com o Atlético, seu ex-clube. Com isso, recuperando a forma física e o ritmo de jogo seja jogando na vaga de Braithwaite ou ao seu lado.