Como chega Gonzalo Plata: veja os números do equatoriano por suas últimas equipes

Revelado pelo Indepediente del Valle, Plata vestiu, nos últimos quatro anos, as camisas de Real Valladolid, da Espanha, e do Al-Sadd, da Arábia

O Flamengo anunciou nesta sexta-feira (30) a contratação de Gonzalo Plata, que chega para reforçar o ataque rubro-negro. O atacante equatoriano retorna ao futebol sul-americano após cinco anos e meio. Dessa forma, o Jogada10 mostra para você os números do jogador de 23 anos em suas últimas equipes.

Nos últimos quatro anos, Gonzalo Plata vestiu as camisas do Real Valladolid, da Espanha, e do Al-Sadd, da Arábia Saudita.