Colômbia anuncia convocação com quatro jogadores que atuam no Brasil

Dessa forma, o primeiro compromisso da Colômbia na Data FIFA será no próximo dia 6 de setembro, uma sexta-feira, às 22h30 (de Brasília), contra o Peru, no Monumental de Lima.

A Federação Colombiana de Futebol divulgou a lista com 26 atletas para disputarem dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Assim, a lista conta com quatro jogadores que atuam em equipes brasileiras. Jhon Arias, Santiago Arias, Borré e Richard Ríos estarão à disposição do técnico Néstor Lorenzo para os dois confrontos.

Além disso, a seleção joga em casa, contra a Argentina, na reedição da final da Copa América. O confronto será no dia 10 de setembro (terça), às 17h30 (de Brasília), no Metropolitano Barranquilla.

Destaque com a camisa do Fluminense, Arias foi titular absoluto durante a campanha do vice-campeonato da Copa América nos Estados Unidos, em julho. Richard Ríos, do Palmeiras, também tem tido regularidade na seleção e disputou o torneio. Borré, do Internacional, e Santiago Arias, do Bahia, completam a lista de jogadores que atuam no Brasil.

Por fim, Colômbia tem 12 pontos e ocupa a terceira posição na tabela de classificação das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. A seleção, aliás, é a única invicta entre as 10 que disputam seis vagas no próximo mundial.