Clubes e jogadores também serão afetados pela supensão do X/Twitter

Assim como as pessoas, os clubes e jogadores de futebol sentirão a falta do X (antigo Twitter). Isto porque o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes determinou, nesta sexta-feira 30, a suspensão do funcionamento em todo o Brasil. A decisão já era aguardada pela plataforma, que ignorou a ordem do magistrado para indicar um representante legal no território brasileiro.

Os clubes, afinal, utilizam a plataforma para anunciar as contratações, enviar comunicados, notas e também para divulgarem imagens da rotina das atividades diárias. Além disso, determinadas equipes fazem tempo real das partidas para facilitar o monitoramento dos torcedores.

Nos últimos anos, as equipes também costumaram a interagir com os torcedores sobre determinados assuntos que estão no momento no clube.