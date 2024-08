Carille tenta afastar pressão e tem jogo crucial contra a Ponte Preta

Isso porque o Peixe vem de três jogos sem vitória em casa: empates com Sport e Amazonas e derrota para o Avaí. Somados os jogos mais recentes, apenas uma vitória em cinco. No returno, são cinco pontos ganhos de 12 possíveis. Assim, se não conseguir somar três pontos diante do torcedor, Carille pode ver seu trabalho ficar por um triz.

O técnico Fábio Carille terá na noite desta sexta-feira (30/8), uma partida decisiva para o seu futuro no Santos. Afinal, o Peixe encara a Ponte Preta às 21h30 , na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um novo tropeço na Baixada Santista, pode deixar o treinador na corda bamba.

A última vitória do Santos na Vila Belmiro em casa foi há mais de um mês, A equipe goleou o Coritiba por 4 a 0, no dia 22 de julho. O período sem vitórias explica o aproveitamento da equipe também na Série B. Afinal, o Peixe tem apenas o sétimo aproveitamento jogando em seus domínios na Série B: são sete vitórias, duas derrotas e dois empates, com aproveitamento de 69%. Para efeito de comparação, o Vila Nova lidera o quesito com nove vitórias em 11 jogos e 85% de aproveitamento.

Carille trabalhou sistema ofensivo do Santos

Assim, voltar a vencer na Vila Belmiro é importante não só para se manter no G4, mas também para retomar a liderança da competição. Para isso, a comissão técnica passou a semana trabalhando o sistema ofensivo da equipe. O objetivo é que os atletas finalizem mais e melhor no gol durante os jogos.

