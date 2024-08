Caixa desiste de ação, e Flamengo fica próximo da construção de estádio

Banco entraria com uma ação judicial contra a desapropriação do terreno no Gasômetro, local que será construído estádio do Flamengo

O Flamengo tem menos um problema para começar o processo de construção do seu próprio estádio. A Caixa Econômica Federal desistiu de uma ação judicial contra a desapropriação do terreno no Gasômetro, na região do Porto Maravilha – área onde será o estádio.

Na terça-feira, as partes e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva resolveram que vão buscar uma forma de destravar a construção do estádio. Dessa forma, uma primeira reunião aconteceu nesta quinta (29) e teve a participação da Advocacia-Geral da União (AGU) e o Ministério de Gestão e Inovação (MGI), além de representantes da Caixa e da prefeitura do Rio de Janeiro. As próximas reuniões devem acontecer nas próximas semanas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Saiu no BID: Alcaraz está liberado para estrear com a camisa do Flamengo