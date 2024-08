Botafogo x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Alvinegro e Leão duelam pela liderança do Campeonato Brasileiro, neste sábado, às 21h, no Nilton Santos

Líderes do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Fortaleza fazem duelo mais esperado da 25ª rodada. Neste sábado, os clubes entram em campo, às 21h, no Nilton Santos, pela competição nacional. O Leão do Pici lidera, com 48 pontos em 23 jogos (14 vitórias, seis empates e três derrotas), enquanto o Glorioso soma 47 pontos em 24 rodadas – venceu 14, empatou cinco e perdeu cinco.

Onde assistir

A partida entre Botafogo e Fortaleza, afinal, terá transmissão do Sportv e Premiere.

Como chega o Botafogo

O Botafogo, aliás, faz ótima temporada no Brasileirão e segue vivo na Libertadores. Em sua partida mais recente, o Botafogo empatou sem gols com o Bahia, na 24ª rodada do Brasileirão. Com 47 pontos conquistados, a equipe carioca ocupa a vice-liderança, apenas um ponto abaixo do líder Fortaleza.