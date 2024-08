Botafogo anuncia a contratação do lateral Vitinho

Jogador foi revelado nas categorias de base do Cruzeiro, mas fez quase toda a carreira profissional na Europa

O Botafogo anunciou, na noite desta sexta-feira (30), por meio das redes sociais, a contratação do lateral-direito Vitinho. Ele estava no Burnley, da Inglaterra, e chega em definitivo ao Glorioso, com contrato válido até o final de 2029.

O valor total da transferência do jogador pode chegar a 9 milhões de euros (aproximadamente R$ 56 milhões), sendo 8 milhões fixos, mais 1 milhão de euros em metas. A equipe inglesa ainda garantiu que receberá 10% do valor de uma futura venda do atleta.