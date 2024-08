Bernal assume vaga de André e será titular em jogo do Fluminense

O técnico Mano Menezes ainda não definiu a escalação completa do Fluminense para enfrentar o São Paulo. Contudo, ele já concluiu que o herdeiro de André, negociado para o Wolverhampton, da Inglaterra, será Facundo Bernal. A definição do time titular, aliás, será neste sábado.

Bernal é considerado uma promessa do Uruguai e teve 60% dos direitos econômicos adquiridos pelo Fluminense por US$ 3,6 milhões (cerca de R$ 20 milhões). Foi titular em todas as atividades durante a semana no CT Carlos Castilho.