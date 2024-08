Athletic Bilbao x Atlético de Madrid: onde assistir e escalações

Equipes medem forças neste sábado (31), às 14h, no Estádio de San Mamés, pela 4ª rodada do Campeonato Espanhol

Na sequência da 4ª rodada da La Liga, Athletic Bilbao e Atlético de Madrid medem forças neste sábado (31), às 14h (de Brasília), no Estádio de San Mamés. Assim, ambas as equipes tentam encostar no líder Barcelona neste início de competição e iniciar bem a trajetória para colher frutos e alçar voos maiores.

No meio de semana, aliás, o time basco venceu sua primeira partida na competição ao bater o Valencia e alcançou a marca de 4 pontos, em oitavo. A equipe da capital, por sua vez, ficou no empate, em gols, com o Espanyol, e agora soma 5 pontos, na quarta colocação.