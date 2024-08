Arsenal x Brighton: onde assistir, escalações e arbitragem

A partida entre Arsenal e Brighton, às 8h30 (de Brasília), neste sábado (31), promete grandes emoções. Isto porque as equipes chegam ao Emirates Stadium, em Londres, com 100% de aproveitamento na Premier League após as vitórias nas duas primeiras rodadas da competição.

Como chega o Arsenal

Em busca do título da Premier League após bater na trave na última edição, o Arsenal quer aproveitar a boa fase e chegar à terceira vitória consecutiva no Campeonato Inglês.

No entanto, o técnico Mikel Arteta terá alguns desfalques para o jogo deste sábado. O mais recente deles é o recém-contratado Mikel Merino, que já se machucou e não terá condições de ir a campo. Assim, ele se junta a Gabriel Jesus, Kieran Tierney e Takehiro Tomiyasu no departamento médico do clube.