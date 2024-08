Alex Sandro e Gonzalo Plata, reforços do Flamengo, desembarcam no Rio

Por outro lado, Carlos Alcaraz já está mais que familiarizado com o novo clube e, inclusive, mandou recado à Nação direto do Ninho do Urubu nesta sexta-feira. O meia se colocou à disposição de Tite para estrear na próxima partida, caso o Flamengo consiga regularizá-lo a tempo.

Dos três reforços que desembarcaram no Brasil nas últimas horas, apenas Gonzalo Plata ainda não foi anunciado pelo Flamengo. Há, inclusive, expectativa para que o anúncio ocorra ainda nesta sexta-feira (30) após a ida do atacante ao Ninho do Urubu.

Chegada Alex Sandro

O lateral-esquerdo retornou ao Brasil na manhã desta sexta-feira (30), por volta das 08h, e recebeu a camisa de número 26 do novo clube. Alex Sandro concedeu a primeira entrevista como atleta do Flamengo ainda no portão de desembarque do Galeão e falou com exclusividade à FlaTV sobre as expectativas com o novo desafio.

“Impossível um jogador de futebol não acompanhar o Flamengo. Acompanho desde quando era pequenininho, desde que era um menino lá de Bom Pastor em Catanduva. O futebol brasileiro também está vindo em uma ótima evolução, e o Flamengo obviamente é um dos clubes que está fazendo crescer cada vez mais. Hoje o Campeonato Brasileiro está aos olhos de todo o mundo, não só o Flamengo, mas outras grandes equipes no Brasil que estão dentro disso”, disse.