Al-Hilal faz oferta milionária ao Benfica por Marcos Leonardo

O Al-Hilal busca reforços para o setor ofensivo e um dos alvos é um atacante brasileiro. Trata-se do jovem Marcos Leonardo, revelado pelo Santos, que atualmente defende as cores do Benfica. O clube saudita ofereceu 40 milhões de euros (R$ 246 milhões), de acordo com o jornalista Fabrizio Romano.

No momento, porém, os encarnados não tem intenção de negociar o jogador. No início desta temporada, contudo, o jogador segue na reserva, visto que o time do técnico Roger Schmidt conta com Vangelis Pavlidis, como titular absoluto.