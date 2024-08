Acionista do Junior revela desejo de Gabriel Fuentes: ‘Quer ir para o Fluminense’

Fuad Char Abdala, em entrevista ao site do jornal colombiano El Heraldo, fala sobre negociação de lateral com o clube carioca

O Fluminense se aproxima da contratação de Gabriel Fuentes. Afinal, o Junior Barranquilla, da Colômbia, aceitou a proposta pelo lateral-esquerdo de 27 anos, e a negociação avançou nos últimos dias. Em entrevista ao site do jornal colombiano El Heraldo, o dirigente Fuad Char Abdala, acionista majoritário do clube, revelou o desejo do jogador.

“Estamos discutindo alguns pontos, como forma e prazo de pagamento. Temos interesse em fazer o negócio, e o jogador quer ir para o Brasil (Fluminense)”, admitiu o dirigente da equipe colombiana.