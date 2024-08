William, do Cruzeiro, é convocado por Dorival para jogos da Seleção Brasileira

Lateral da Raposa irá substituir Yan Couto, do Borussia Dormund, cortado por lesão

William, do Cruzeiro, é o mais novo nome convocado para a Seleção Brasileira, visando aos jogos contra Equador e Paraguai nos dias 6 a 10 de setembro, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O lateral foi chamado pelo técnico Dorival Júnior após o corte de Yan Couto, do Borussia Dortmund, por lesão.

Um dos destaques do time mineiro na atual temporada, William já defendeu a Amarelinha nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, conquistando a medalha de ouro em pleno Maracanã.

O escrete Canarinho se apresenta em Curitiba, na segunda-feira (2), para os dois compromissos. No dia 6, a Seleção Brasileira joga contra o Equador, no Couto Pereira. Quatro dias depois, o adversário será o Paraguai, em Assunção.