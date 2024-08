Torcedor mirim ganha camisa do Flamengo de Léo Pereira e viraliza na internet

Jovem torcedor do Bahia entrou no campo após o jogo contra o Flamengo e recebeu a camisa do jogador

O Flamengo venceu o Bahia por 1 a 0 na quarta-feira (28), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Após o fim do jogo, um torcedor mirim do time de Salvador entrou no campo e foi abraçar o zagueiro Léo Pereira, do Rubro-Negro. Em retribuição ao carinho, o jogador deu a sua camisa ao jovem, que vestiu imediatamente.

Em parte do vídeo, a criança aparece abraçada com o defensor do Mais Querido durante a saída dos jogadores do campo. O conteúdo viralizou nas redes sociais.