Tite enaltece Bruno Henrique de 9, e também fala sobre lesões no Flamengo

O Flamengo superou o Bahia na Fonte Nova pelo placar de 1 a 0, com gol de Bruno Henrique, e abriu vantagem no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. A partida de volta será no Maracanã, na próxima semana.

Desse modo, na entrevista coletiva, o técnico do Flamengo, Tite, enalteceu, portanto, o resultado positivo e analisou o gol da vitória marcado pelo atacante Bruno Henrique na etapa final.

“O jogo de hoje tem bastante coisa para a gente falar. A felicidade pela performance da equipe, as decisões que temos que tomar em uma sequência, as entradas dos atletas… Hoje, de novo, a necessidade do Igor (Jesus), que não vinha sendo utilizado, entrou bem. Daqui a pouco, machucou um atleta e ficamos com 10 homens, a recomposição, o BH (Bruno Henrique) de 9… Tem um monte de coisa legal aí”, disse Tite.